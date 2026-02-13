СМИ: в Лувре снова произошел потоп над залом с картинами

В Лувре, одном из самых известных художественных музеев мира, ночью начало подтапливать один из залов экспозиции.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По данным от источников в музее, утечка воды произошла в ночь на 13 февраля над залом "Дюшатель" с номером 707, что на первом этаже. Там хранятся несколько произведений XV–XVI веков, а также картины XIX века.

Команде сообщили о "техническом инциденте" по внутренним каналам коммуникации утром в пятницу.

Предварительно считают, что причиной стала проблема с трубой на этаже выше.

По данным от источников, от подтопления сильно пострадал потолок зала, якобы повреждены также некоторые произведения искусства.

На сайте музея вывесили предупреждение, что залы 706–708 временно закрыты для посетителей.

Перед этим подобный инцидент произошел 26 ноября, вода повредила книги и документы в библиотеке египтологии.

Вероятная авария стала очередным скандалом для Лувра после громкого ограбления осенью 2025 года, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время бегства. Среди них – корона Евгении, которая получила значительные повреждения.