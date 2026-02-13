У Фінляндії середній вік фактичного виходу на пенсію зріс до 63 років

Середній вік виходу на пенсію у Фінляндії вже перевищив 63 роки, що випереджає ціль, поставлену у 2009 році.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

За даними Центру пенсійного забезпечення (Eläketurvakeskus) середній вік фінів, які вийшли на пенсію протягом 2025 року, становив 63,2 року.

У 2009 році асоціації роботодавців та уряд погодилися з необхідністю поступового підвищення середнього віку виходу на пенсію з 59,4 до 62,4 року до 2025 року. Відтак реальна ситуація вже перевиконала цей план.

Частка зайнятості серед фінів віком понад 60 років почала суттєво зростати після пенсійної реформи 2017 року.

Також продовжує збільшуватися частка зайнятості серед людей старшого віку – при тому, що серед загальної кількості населення зайнятість скоротилася.

Дослідження у ЄС кілька років тому засвідчило, що в середньому близько 13% європейських громадян пенсійного віку продовжують працювати. Найчастіше їхньою мотивацією є або задоволення від роботи й активного способу життя, або фінансові потреби.

Нагадаємо, у Данії заплановане поступове підвищення пенсійного віку до 70 років.

Водночас уряду Франції довелося призупинити вже затверджену пенсійну реформу для пом’якшення політичної кризи.