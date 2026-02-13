В Финляндии средний возраст фактического выхода на пенсию вырос до 63 лет

Средний возраст выхода на пенсию в Финляндии уже превысил 63 года, что опережает цель, поставленную в 2009 году.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

По данным Центра пенсионного обеспечения (Eläketurvakeskus) средний возраст финнов, вышедших на пенсию в течение 2025 года, составил 63,2 года.

В 2009 году ассоциации работодателей и правительство согласились с необходимостью постепенного повышения среднего возраста выхода на пенсию с 59,4 до 62,4 лет до 2025 года. Поэтому реальная ситуация уже перевыполнила этот план.

Доля занятости среди финнов старше 60 лет начала существенно расти после пенсионной реформы 2017 года.

Также продолжает увеличиваться доля занятости среди людей старшего возраста – при том, что среди общего количества населения занятость сократилась.

Исследование в ЕС несколько лет назад показало, что в среднем около 13% европейских граждан пенсионного возраста продолжают работать. Чаще всего их мотивацией является либо удовольствие от работы и активного образа жизни, либо финансовые потребности.

Напомним, в Дании запланировано постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет.

В то же время правительству Франции пришлось приостановить уже утвержденную пенсионную реформу для смягчения политического кризиса.