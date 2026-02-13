Cуд у Британії визнав незаконною заборону групи Palestine Action як терористичної

Суд у Британії визнав незаконною заборону як терористичної групи Palestine Action, відомої тим, що її активісти пошкодили літаки на базі ВПС.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Вищий суд Лондона у п’ятницю визнав незаконним рішення про заборону діяльності групи Palestine Action як терористичної – вирішивши, що це надто непропорційне обмеження. Це не означає негайного скасування заборони, оскільки уряд вирішив подавати апеляцію на рішення.

Palestine Action заборонили у липні 2025 року після серії акцій проти пов’язаних з Ізраїлем оборонних компаній у Британії, яким блокували вхід або обливали його червоною фарбою.

Найвідомішою витівкою стало пошкодження літаків на авіабазі Королівських повітряних сил Британії – що стало ключовим тригером для заборони.

Наприкінці листопада адвокати пропалестинської групи звернулися до суду з метою скасування її класифікації як терористичної організації.