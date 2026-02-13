Суд в Британии признал незаконным запрет группы Palestine Action как террористической
Суд в Британии признал незаконным запрет как террористической группы Palestine Action, известной тем, что ее активисты повредили самолеты на базе ВВС.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
Высший суд Лондона в пятницу признал незаконным решение о запрете деятельности группы Palestine Action как террористической – решив, что это слишком непропорциональное ограничение. Это не означает немедленной отмены запрета, поскольку правительство решило подавать апелляцию на решение.
Palestine Action запретили в июле 2025 года после серии акций против связанных с Израилем оборонных компаний в Британии, которым блокировали вход или обливали его красной краской.
Самой известной выходкой стало повреждение самолетов на авиабазе Королевских воздушных сил Великобритании – что стало ключевым триггером для запрета.
В конце ноября адвокаты пропалестинской группы обратились в суд с целью отмены ее классификации как террористической организации.