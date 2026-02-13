Київ отримав генератори від Словаччини

До Києва надійшла партія гуманітарної допомоги від Словаччини загальною вартістю 166 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Загалом Київ отримав 16 генераторів різної потужності та 2 комплекти зарядних станцій по 8 кВт. Найпотужніші генератори спрямують на потреби столичних шкіл, повідомив мер.

Фото: Telegram / Віталій Кличко

Гуманітарну підтримку надали в рамках ініціативи "Тепло для України", ініційованої українським посольством у Словаччині у співпраці зі словацькою фандрейзинговою платформою Donio та десятком громадських організацій.

За інформацією Кличка, в межах кампанії зібрали понад 1 млн євро на допомогу українським громадам. На ці кошти словацькі партнери закуповують та привозять генератори й зарядні станції.

Напередодні мер Києва повідомив, що до столиці надійшла ще одна партія генераторів від ЄС у кількості 323 одиниці. Частину з них спрямували на підключення у теплопунктах житлових будинків міста.

Першу партію (177 генераторів), яка надійшла раніше, місто вже спрямувало для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість.

Як повідомлялося, 12 лютого європейська комісарка з готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб приїхала до Києва та навідалася до квартири сім’ї, яка живе без опалення кілька тижнів.