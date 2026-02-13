Киев получил генераторы от Словакии

В Киев поступила партия гуманитарной помощи от Словакии общей стоимостью 166 тысяч евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

Всего Киев получил 16 генераторов различной мощности и 2 комплекта зарядных станций по 8 кВт. Самые мощные генераторы направят на нужды столичных школ, сообщил мэр.

Фото: Telegram / Віталій Кличко

Гуманитарную поддержку оказали в рамках инициативы "Тепло для Украины", инициированной украинским посольством в Словакии в сотрудничестве со словацкой фандрейзинговой платформой Donio и десятком общественных организаций.

По информации Кличко, в рамках кампании собрали более 1 млн евро на помощь украинским общинам. На эти средства словацкие партнеры закупают и привозят генераторы и зарядные станции.

Накануне мэр Киева сообщил, что в столицу поступила еще одна партия генераторов от ЕС в количестве 323 единицы. Часть из них направили на подключение в теплопунктах жилых домов города.

Первую партию (177 генераторов), которая поступила ранее, город уже направил для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность.

Как сообщалось, 12 февраля европейский комиссар по готовности и кризисному менеджменту Аджа Лябиб приехала в Киев и посетила квартиру семьи, которая живет без отопления несколько недель.