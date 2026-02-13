Фон дер Ляєн не поїде на Раду миру у США 19 лютого попри запрошення Трампа

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не буде брати участь в установчому засіданні Ради миру, заснованої президентом США Дональдом Трампом, яке планується на 19 лютого у Сполучених Штатах, бо

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні під час спілкування з журналістами у п’ятницю, 13 лютого.

Як зазначив речник, фон дер Ляєн не поїде у США на перше засідання Ради миру, оскільки ЄС має низку питань щодо її сумісності зі статутом ООН.

"Президентка фон дер Ляєн дійсно отримала запрошення на засідання Ради миру, яке відбудеться 19 лютого. Наша позиція залишається незмінною і була дуже чіткою від самого початку: в нас є низка запитань щодо деяких елементів Хартії Ради миру, пов'язаних з її сферою охоплення, управлінням та сумісністю зі Статутом ООН", – заявив Ель-Ануні.

Речник запевнив, що у ЄС "готові співпрацювати зі Сполученими Штатами над впровадженням всеосяжного мирного плану для Гази, при цьому Рада миру виконуватиме свою місію як перехідна адміністрація відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2803". "Ми активно взаємодіємо зі Сполученими Штатами щодо того, як ми можемо спільно досягти цієї мети", – сказав Ануар Ель-Ануні.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла, на яких умовах ЄС міг би співпрацювати з Радою миру Трампа.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн. Втім, жоден із традиційних західноєвропейських союзників США присутнім не був. З Європейського Союзу в церемонії взяли участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.

Серед запрошених до Ради миру є й Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути членство в організації лише після війни, адже серед запрошених є Білорусь та Росія.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поїде до Трампа на засідання його Ради миру.