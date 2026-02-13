Фон дер Ляйен не поедет на Совет мира в США 19 февраля, несмотря на приглашение Трампа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не будет участвовать в учредительном заседании Совета мира, основанного президентом США Дональдом Трампом, которое планируется на 19 февраля в Соединенных Штатах.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануи во время общения с журналистами в пятницу, 13 февраля.



Как отметил пресс-секретарь, фон дер Ляйен не поедет в США на первое заседание Совета мира, поскольку у ЕС есть ряд вопросов относительно его совместимости с уставом ООН.

"Президент фон дер Ляйен действительно получила приглашение на заседание Совета мира, которое состоится 19 февраля. Наша позиция остается неизменной и была очень четкой с самого начала: у нас есть ряд вопросов относительно некоторых элементов Хартии Совета мира, связанных с его сферой охвата, управлением и совместимостью с Уставом ООН", – заявил Эль-Ануи.



Он заверил, что в ЕС "готовы сотрудничать с Соединенными Штатами над внедрением всеобъемлющего мирного плана для Газы, при этом Совет мира будет выполнять свою миссию как переходная администрация в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2803". "Мы активно взаимодействуем с Соединенными Штатами относительно того, как мы можем совместно достичь этой цели", – сказал Ануар Эль-Ануи.



Как сообщала "Европейская правда", ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас рассказала, на каких условиях ЕС мог бы сотрудничать с Советом мира Трампа.



Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.



На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран. Однако ни один из традиционных западноевропейских союзников США не присутствовал. От Европейского Союза в церемонии приняли участие премьер-министры Венгрии и Болгарии.



Среди приглашенных в Совет мира есть и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после войны, так как среди приглашенных есть Беларусь и Россия.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поедет к Трампу на заседание его Совета мира.