Зеленський: цього року Україна отримає 10 тисяч дронів, спільно виготовлених з Німеччиною

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього року армія отримає 10 тисяч дронів від першого німецько-українського спільного підприємства.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Telegram.

Під час візиту до Німеччини Зеленський відвідав перше німецько-українське спільне підприємство Quantum Frontline Industries GmbH, яке виготовляє ударні безпілотники. Президент України прийняв перший виготовлений дрон.

Today we are at the first German-Ukrainian joint venture – which is already producing drones for the Ukrainian Army. Today I received the first jointly made attack drone. We saw the production line and the first flight of the drone. This is modern Ukrainian technology.… pic.twitter.com/cGeXBOXkYw – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2026

"Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів", – написав Зеленський.

Президент також повідомив, що до кінця року планується відкриття 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів.

Як повідомлялося, президент України під час поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію проведе двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єром Нідерландів Діком Схоофом та спадкоємцем трону Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

Також український президент візьме участь у зустрічі "Берлінського формату" з лідерами європейських країн, ЄС, НАТО та держсекретарем США Марко Рубіо.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на відкритті "Українського дому" в рамках конференції наголосив, що Україна має вирішальну роль у безпеці Європи, особливо зважаючи на очевидне дистанціювання США від європейської безпеки.