У Франції після трагедії у Швейцарії закрили 45 барів і клубів за недотримання пожежної безпеки

У Франції після трагічної пожежі в барі у Швейцарії в новорічну ніч закрили 45 барів та клубів, де виявили недотримання стандартів пожежної безпеки.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Міністерство внутрішніх справ підбило підсумки перевірок дотримання ресторанами, барами й нічними клубами правил пожежної безпеки, які проводили після початку 2026 року.

2 січня очільник МВС розіслав розпорядження префектам, де закликав посилити увагу до дотримання заходів пожежної безпеки у закладах, де приймають гостей – зокрема, щодо наявності адекватних шляхів евакуації, наявності вогнегасників, матеріалів в інтер’єрі і їхньої безпечності, відповідності стандартам електрообладнання тощо.

Особливу увагу закликали звернути на заклади, що поєднують у собі бари та нічні клуби (до них застосовуються різні вимоги) і ті, що розташовані у підвальних приміщеннях, як злощасний Le Constellation.

На 443 здійснених перевірок у 195 закладах, 44%, виявили певні невідповідності вимогам; з них 45 закладам заборонили роботу адміністративними розпорядженнями.

Нагадаємо, пожежа у барі Le Constellation на швейцарському курорті Кран-Монтана сталось у новорічну ніч, внаслідок неї загинули 40 людей і 116 постраждали – переважно молодь.

Фігурантами розслідування стали французькі співвласники бару, а також місцеві посадовці, відповідальні за громадську безпеку.

Звільнення з-під варти єдиного затриманого – співвласника Жака Моретті – призвело до відкликання Італією свого посла для консультацій.