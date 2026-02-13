Во Франции после трагедии в Швейцарии закрыли 45 баров и клубов за несоблюдение пожарной безопасности

Во Франции после трагического пожара в баре в Швейцарии в новогоднюю ночь закрыли 45 баров и клубов, где обнаружили несоблюдение стандартов пожарной безопасности.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Министерство внутренних дел подвело итоги проверок соблюдения ресторанами, барами и ночными клубами правил пожарной безопасности, которые проводили после начала 2026 года.

2 января глава МВД разослал распоряжение префектам, где призвал усилить внимание к соблюдению мер пожарной безопасности в заведениях, где принимают гостей – в частности, о наличии адекватных путей эвакуации, наличии огнетушителей, материалов в интерьере и их безопасности, соответствия стандартам электрооборудования и тому подобное.

Особое внимание призвали обратить на заведения, сочетающие в себе бары и ночные клубы (к ним применяются разные требования) и те, что расположены в подвальных помещениях, как злосчастный Le Constellation.

На 443 осуществленных проверок в 195 заведениях, 44%, обнаружили определенные несоответствия требованиям; из них 45 заведениям запретили работу административными распоряжениями.

Напомним, пожар в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана произошел в новогоднюю ночь, в результате него погибли 40 человек и 116 пострадали – преимущественно молодежь.

Фигурантами расследования стали французские совладельцы бара, а также местные чиновники, ответственные за общественную безопасность.

Освобождение из-под стражи единственного задержанного – совладельца Жака Моретти – привело к отзыву Италией своего посла для консультаций.