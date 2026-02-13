Умеров подтвердил переговоры в Женеве и раскрыл состав делегации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах с США и Россией, которые состоятся 17-18 февраля в Женеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Telegram.

Умеров сообщил, что украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече.

По словам секретаря СНБО, в Женеву поедут глава Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

"Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасности составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и длительный мир", – написал Умеров.

Как стало известно в пятницу, новый раунд переговоров Украины, США и России запланировали провести в Женеве.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.

Стоит отметить, что на трехсторонних переговорах, которые возобновились в начале года в ОАЭ, Мединский не присутствовал в составе российской делегации. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в этой связи даже заявил о "качественном изменении" в составе делегации РФ, сказав, что на переговорах уже не читают "псевдоисторические лекции".

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в рамках нового раунда переговоров команды обсудят территориальный вопрос.