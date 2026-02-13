Рютте: Росія хоче здаватися ведмедем, але вона – садовий равлик

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія хоче здаватися "могутнім ведмедем" у війні проти України, але насправді вона є "садовим равликом".

Про це, як пише "Європейська правда", Рютте сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

Генсек НАТО знову згадав про "вражаючі" втрати Росії на фронті. За словами Рютте, в грудні минулого року росіяни втратили 35 тисяч солдатів, а у січні – 30 тисяч.

"Вони хочуть, щоб ми сприймали росіян як могутнього ведмедя, але можна сказати, що в Україні вони рухаються зі швидкістю садового равлика. І не забуваймо про це. Не будемо потрапляти в пастку російської пропаганди", – заявив він.

Генсек НАТО також згадав по зустріч міністрів оборони країн Альянсу, яка відбулася 12 лютого, зазначивши, що побачив "широку підтримку" щодо продовження допомоги Україні.

Нагадаємо, на засіданні міністрів оборони у Брюсселі Рютте закликав союзників "робити більше" для України.

Раніше, під час візиту до України, Рютте заявляв, що виходячи з дій Росії, "вона не налаштована на мир".

У НАТО також порахували кількість загиблих і поранених на фронті росіян – ця кількість становить 1,3 мільйона осіб.