Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия хочет казаться "могучим медведем" в войне против Украины, но на самом деле она – "садовая улитка".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рютте сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генсек НАТО снова вспомнил о "впечатляющих" потерях России на фронте. По словам Рютте, в декабре прошлого года россияне потеряли 35 тысяч солдат, а в январе – 30 тысяч.

"Они хотят, чтобы мы воспринимали россиян как могучего медведя, но можно сказать, что в Украине они движутся со скоростью садовой улитки. И не будем забывать об этом. Не будем попадаться в ловушку российской пропаганды", – заявил он.

Генсек НАТО также вспомнил о встрече министров обороны стран Альянса, которая состоялась 12 февраля, отметив, что увидел "широкую поддержку" продолжения помощи Украине.

Напомним, на заседании министров обороны в Брюсселе Рютте призвал союзников "делать больше" для Украины.

Ранее, во время визита в Украину, Рютте заявлял, что исходя из действий России, "она не настроена на мир".

В НАТО также подсчитали количество погибших и раненых на фронте россиян – это количество составляет 1,3 миллиона человек.