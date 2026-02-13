Мерц рассказал, что ведет переговоры с Макроном о совместном европейском "ядерном зонтике"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по созданию совместного европейского ядерного сдерживания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", канцлер заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отметил Мерц, переговоры по совместному ядерному сдерживанию не означают, что Европа больше не полагается на защиту НАТО, а показывают то, как она стремится укрепить собственную оборону.

"Мы делаем это не путем списания НАТО со счетов. Мы делаем это путем создания сильной, самодостаточной европейской опоры в рамках Альянса", – сказал канцлер в своей речи.

Мерц также подчеркнул, что мир вступает в новую реальность. Европа, по его мнению, должна признать это и адаптироваться к ней, сохраняя при этом собственные ценности.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран якобы начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась. Отметим, что собственное ядерное оружие среди европейских государств есть только у Франции и Великобритании.

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы планирует в феврале предложить французский "ядерный зонтик" остальной Европе – о возможности чего он уже упоминал в 2025 году. Однако, по словам источников, произойдет это не во время Мюнхенской конференции по безопасности, а позже во Франции.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби накануне сообщил европейцам о намерении и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".