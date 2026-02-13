Посол Німеччини: Росія вчиняє воєнні злочини і робить це щодня

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс публічно звинуватив Росію у вчиненні численних воєнних злочинів цієї зими.

Про це він заявив на відкритті "Українського дому" у Мюнхені, який організував фонд Віктора Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Дипломат розповів, що він нещодавно, разом з очільниками інших посольств в Україні, відвідав зруйновану Дарницьку ТЕЦ, яка вже не зможе відновити роботу протягом цього опалювального періоду, а також нагадав, що зараз РФ веде регулярний обстріл виключно цивільної інфраструктури.

"Київські ТЕЦ не мали абсолютно жодного військового значення. Взагалі! Українська оборонна індустрія від цього абсолютно не постраждала, українські солдати, які хоробро воюють на фронті, від цього не постраждали", – наголосив він.

Дипломат переконаний, що є підстави говорити про доведене системне вчинення воєнних злочинів російською армією: "Я хочу сказати чітко, що це – воєнні злочини. Воєнні злочини, які скоюють щодня".

"Це абсолютний тероризм, це має на меті лише деморалізувати людей в Україні. Але є і добра новина – те, що це (така тактика Росії. – ЄП) не працює. Українці стійкі, як ніколи, і ця жорстка ситуація лише зміцнює їхню стійкість", – підсумував посол.

Як повідомлялося, наприкінці січня Німеччина передала енергетичну допомогу для Києва.

Раніше у німецьких медіа з'явилися чутки, що Німеччина замінить свого посла у Києві. Втім, згодом у посольстві прокоментували дані про заміну посла і повідомили, що таких планів немає.

У п'ятницю на відкритті "Українського дому" фонду Пінчука міністр Андрій Сибіга пояснив, що Україна має вирішальну роль у безпеці Європи в умовах, коли США йдуть з Європи.