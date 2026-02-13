На Мюнхенской конференции показали AI-видео российского нападения на Брюссель и Давос

Украинский дом, функционирующий в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, встречает посетителей экспозицией с настоящим "Шахедом" и сгенерированным видео его возможного применения.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Экспозиция размещена на входе в "Украинский дом", который является одной из локаций Мюнхенской конференции, и где проходит часть ее официальных событий – таким образом, чтобы все посетители должны были пройти мимо сбитого российского дрона. За беспилотником, с которого сняли боевую часть, на большом экране демонстрируют зацикленное двухминутное AI-сгенерированное видео.

Ролик, созданный искусственным интеллектом, начинается с массового запуска "Шахедов" где-то в России.

Далее – демонстрируют, как боевые дроны летят над улицами Мюнхена и Вены (в частности, в экран попадают венский кафедральный собор, мюнхенский стадион и отель Bayerischer Hof, в котором проходит Мюнхенская конференция).

Далее на видео беспилотники попадают в цели в Давосе и в Брюсселе. В бельгийской столице одной из целей с массовыми попаданиями стало здание Европейского парламента.

Кадры фильма прерывают цитаты западных политиков, публикаций в медиа, и заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева: "Нам в очередной раз придется уничтожить Берлин, нам придется войти в Париж и в Вену"

Как сообщалось, "Украинский дом", где размещена эта экспозиция, образцы антидроновой техники и несколько художественных работ, посвященных войне, организовал в Мюнхене фонд Виктора Пинчука. В этом году Мюнхенская конференция впервые согласилась на создание "Украинского дома", сделав его одной из официальных локаций.

Министр Андрей Сибига на церемонии его открытия заявил, что причина этого – то, что Украина имеет решающую роль в безопасности Европы.

Посол Германии на этой церемонии заявил, что Россия совершает военные преступления во время войны против Украины.