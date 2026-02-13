Сікорський: Європа має бути за столом переговорів, бо ми платимо за оборону України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа повинна брати участь у переговорному процесі між Україною та Росією, який очолюють США.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у інтерв’ю Bloomberg.

Глава МЗС Польщі висловив обурення тим, що європейців не долучають до переговорного процесу, який активізувався на початку цього року у тристоронньому форматі. Адже, за словами Сікорського, саме Європа покриває більшу частину витрат на оборону України.

"Це стає трохи дивним. Ми платимо за війну і навіть не завжди маємо повну інформацію. Ми витрачаємо реальні гроші, тоді як США фактично заробляють на цій війні", – сказав міністр, маючи на увазі ініціативу PURL, за якою країни НАТО купують у США зброю для України.

"Це дає нам право голосу щодо домовленостей та результатів", – додав він.

За словами Сікорського, ЄС вже витратив понад 200 мільярдів євро на оборону України ще на два роки, а згодом надасть ще 90 млрд в рамках нового кредиту.

У п’ятницю, 13 лютого, на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки канцлер Німеччини сказав, що не бачить сенсу для Європи розпочинати переговори з Росією, доки у Кремлі не мають реальних намірів шукати вихід з війни.

Водночас прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією. За даними ЗМІ, на цю роль розглядають кандидатуру колишнього президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

10 лютого глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими днями запропонує на обговорення країн ЄС перелік поступок, яких слід вимагати від Росії у межах потенційної угоди про завершення війни.