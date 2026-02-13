Сикорский: Европа должна быть за столом переговоров, потому что мы платим за оборону Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна участвовать в переговорном процессе между Украиной и Россией, который возглавляют США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью Bloomberg.

Глава МИД Польши выразил возмущение тем, что европейцев не привлекают к переговорному процессу, который активизировался в начале этого года в трехстороннем формате. Ведь, по словам Сикорского, именно Европа покрывает большую часть расходов на оборону Украины.

"Это становится немного странным. Мы платим за войну и даже не всегда имеем полную информацию. Мы тратим реальные деньги, тогда как США фактически зарабатывают на этой войне", – сказал министр, имея в виду инициативу PURL, по которой страны НАТО покупают в США оружие для Украины.

"Это дает нам право голоса в отношении договоренностей и результатов", – добавил он.

По словам Сикорского, ЕС уже потратил более 200 миллиардов евро на оборону Украины еще на два года, а впоследствии предоставит еще 90 млрд в рамках нового кредита.

В пятницу, 13 февраля, на открытии Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии сказал, что не видит смысла для Европы начинать переговоры с Россией, пока в Кремле нет реальных намерений искать выход из войны.

В то же время премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначитьспециального европейского посланника для проведения переговоров с Россией. По данным СМИ, на эту роль рассматривают кандидатуру бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё.

10 февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит на обсуждение стран ЕС перечень уступок, которые следует требовать от России в рамках потенциального соглашения о завершении войны.