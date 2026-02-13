Трамп о завершении войны: Зеленский должен "двигаться"

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен "двигаться" и заключить соглашение о завершении войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп сказал журналистам, покидая Белый дом.

Репортер обратился к президенту США с вопросом о проведении выборов в Украине до начала лета. На это Трамп ответил, что Россия хочет заключить соглашение о завершении войны, поэтому украинскому президенту нужно "двигаться".

"Россия хочет заключить соглашение, и Зеленскому придется двигаться. Иначе он упустит прекрасную возможность, он должен действовать", – ответил президент США.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что американские и украинские переговорщики обсуждали возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами заявил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.

Как стало известно, 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров Украины, США и России.