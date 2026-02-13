Глава немецкой разведки призвал к жесткой реакции на гибридные атаки РФ

В ответ на тактику гибридной войны России президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер выступает за принятие аналогичных контрмер в будущем, в том числе со стороны Германии.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Европейская правда".

По его словам, Россия должна осознать, что если она продолжит действовать таким образом, это будет иметь последствия.

"Я глубоко убежден, что мы должны гораздо чаще демонстрировать, что мы способны делать очень похожие вещи, чтобы другая сторона также чувствовала боль", – сказал Йегер.

"Хотим ли мы просто продолжать наблюдать и документировать эти события, или мы дошли до точки, когда нам нужно принимать активные контрмеры", – отметил он.

Йегер подчеркнул, что Россия располагает до 60 000 разведчиков по всему миру, "и это не включает еще большее количество кооптированных лиц – бывших военных, агентов по закупкам и других посредников".

Для противодействия гибридной войне необходим общенациональный подход, отметил Йегер.

"Предотвращение гибридной войны начинается с устойчивости, а устойчивость начинается с понимания российского способа мышления и действий – не только среди экспертов и политиков, но и среди широкой общественности", – сказал он.

"Мы ожидаем больше гибридных кампаний в течение этого избирательного года в Германии", – отметил он.

В этом году в Германии состоятся пять ключевых выборов в федеральных землях – в Баден-Вюртемберге, Рейнланд-Пфальце, Саксонии-Ангальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании.

Егер предупредил, что ключевой целью Москвы является установление в Европе большего количества пророссийских правительств и что в случае успеха "последствия будут ощутимы повсюду".

Ранее сообщалось, что министр юстиции Германии Стефани Хубиг выступает за внесение поправки в Уголовный кодекс, направленную против так называемых "одноразовых агентов" – исполнителей диверсий, действующих по заказу иностранных государств.

А министерство внутренних дел Германии хочет быстрее выявлять и защищаться от скрытых гибридных атак, контролируемых из-за рубежа, и для этого будет создан новый центр для органов безопасности.