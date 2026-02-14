Рубио рассказал о планах США относительно переговоров России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока он не знает, насколько РФ серьезно настроена на переговоры по урегулированию развязанной РФ войны против Украины, однако американская сторона продолжит это проверять.

Об этом он сказал в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), отвечая на вопрос ее главы Вольфганга Ишингер, сообщает "Европейская правда".

В контексте переговоров по урегулированию войны РФ против Украины Рубио отметил, что круг вопросов, которые необходимо решить, сузился, но, по его словам, остались самые сложные вопросы, "на которые трудно ответить".

Рубио считает, что пока не ясно, серьезно ли россияне настроены закончить войну.

"Они (Россия. – Ред.) говорят, что заинтересованы. И на каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, приемлемые для Украины, с которыми Россия всегда согласится, но мы будем продолжать проверять это", – отметил он.

Рубио убежден, что США удалось достичь прогресса в переговорах между Украиной и РФ.

"Я не думаю, что кто-то в этом зале будет против урегулирования этой войны путем переговоров, если условия будут справедливыми и устойчивыми. Именно этого мы стремимся достичь, и мы будем продолжать пытаться этого достичь, даже если все эти другие вещи будут продолжаться на санкционном фронте или что-то в этом роде", – отметил госсекретарь.

Сообщалось, что 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров Украины, США и России.

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами заявил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен "двигаться" и заключить соглашение о завершении войны.