Мелоні розповіла про роль Італії у Раді миру Трампа

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні розповіла, що Італію запросили доєднатися до ініційованої Дональдом Трампом Ради миру як спостерігача.

Заяву італійської прем’єрки наводить ANSA, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мелоні, Італія погодилась доєднатись до Ради миру Трампа у ролі спостерігача.

"Ми були запрошені як країни-спостерігача, що, на нашу думку, є хорошим вирішенням проблеми, яка явно стоїть перед нами у зв'язку з конституційною сумісністю з вступом до Ради миру", – розповіла вона.

Мелоні заявила про важливість того, щоб Італія та Європа були представлені у цій Раді миру.

"Тому я думаю, що ми відповімо позитивно на це запрошення брати участь як країна-спостерігач, на якому рівні, ми ще повинні подивитися, тому що запрошення надійшло вчора", додала очільниця італійського уряду.

У січні Мелоні розповідала, що звернулася з проханням до Трампа про зміну "конфігурації" його Ради миру, щоб Рим зміг приєднатися до цієї ініціативи.

А нещодавно глава МЗС країни Антоніо Таяні заявив про конституційні перешкоди, які заважають Італії доєднатись до Ради миру.