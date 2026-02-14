Мелони рассказала о роли Италии в Совете мира Трампа

Итальянский премьер Джорджа Мелони рассказала, что Италию пригласили присоединиться к инициированному Дональдом Трампом Совету мира в качестве наблюдателя.

Заявление итальянского премьера приводит ANSA, сообщает "Европейская правда".

По словам Мелони, Италия согласилась присоединиться к Совету мира Трампа в качестве наблюдателя.

"Мы были приглашены в качестве страны-наблюдателя, что, по нашему мнению, является хорошим решением проблемы, которая явно стоит перед нами в связи с конституционной совместимостью с вступлением в Совет мира", – рассказала она.

Мелони заявила о важности того, чтобы Италия и Европа были представлены в этом Совете мира.

"Поэтому я думаю, что мы ответим положительно на это приглашение участвовать в качестве страны-наблюдателя, на каком уровне, мы еще должны посмотреть, потому что приглашение поступило вчера", добавила глава итальянского правительства.

В январе Мелони рассказывала, что обратилась с просьбой к Трампу об изменении "конфигурации" его Совета мира, чтобы Рим смог присоединиться к этой инициативе.

А недавно глава МИД страны Антонио Таяни заявил о конституционных препятствиях, которые мешают Италии присоединиться к Совету мира.