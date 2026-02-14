Зеленський наїхав на Орбана, який "збільшує свій живіт", і нагадав про танки в Будапешті

Президент України Володимир Зеленський знову підвищив градус протистояння з угорським лідером через нерозуміння урядом російської загрози.

Ці заяви пролунали у виступі Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Президент, серед іншого, нагадав, що завдяки пожертві українських воїнів держави Європи можуть насолоджуватися мирним життям.

"Саме українці тримають європейський фронт. За нашим народом стоїть незалежна Польща та вільні країни Балтії", – нагадав він, зауваживши, що не всі у Європі це зрозуміли.

"Один Віктор може думати про те, як виростити собі живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити російські танки, які можуть повернутися на вулиці Будапешта", – заявив президент.

Як відомо, за останні роки прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який тривалий час зберігав добру фізичну форму – суттєво набрав вагу.

Володимир Зеленський, втім, нагадав, що Україна хотіла би завершити цю війну. "Жоден з наших людей не вибирає бути таким героєм. Україна не вибирала цю війну… Українці – це люди, а не термінатори. Наші люди теж гинуть", – наголосив він.

