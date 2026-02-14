Зеленський розповів, як ракети ППО прийшли в Україну з ЄС прямо перед атакою 12 лютого

Нещодавня масова комбінована атака РФ на українські об'єкти енергетики відбулася невдовзі після того, як Україна отримала протиракети, і саме це дозволило збити балістику.

Про це розповів президент Зеленський у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент України зазначив, що йдеться про повітряну атаку, яка відбулася в ніч на 12 лютого. "Багато з вас вже були тут, у Мюнхені, коли стався цей удар. Росія запустила 24 балістичні ракети та 219 ударних дронів проти наших міст". – розповів президент.

"Наша протиповітряна оборона використала ракети-перехоплювачі, які надійшли від наших партнерів лише кілька днів тому. Вони прибули в неділю, а в ніч на четвер ці ракети вже захищали наше небо" – додав він, зазначивши, що це не єдиний раз, коли вчасне постачання дозволяє у останній момент забезпечити ППО ракетами.

Раніше Володимир Зеленський розповідав про зворотну ситуацію – коли постачання ракет запізнилося

Також президент окремо подякував європейським державам, допомога яких дозволяє отримати ракети ППО.

"Більшість ракет, здатних зупинити російські балістичні ракети, надходять до нас завдяки програмі PURL, яка існує завдяки Європі. Європа оплачує нашу здатність зупиняти балістичні атаки. Дякую всім, хто нам допомагає"

"Я хочу особливо подякувати Німеччині, Норвегії та Нідерландам за їхнє сильне лідерство в Європі у наданні нам систем протиповітряної оборони. Дуже дякую. Ці системи рятують наші життя", – додав він.

Раніше Зеленський "наїхав" на Європу у Давосі через проблеми з ракетами для ППО. Втім, у НАТО наполягають, що тоді у постачанні ракет Patriot не було затримки, про яку казав Зеленський.

Згодом у НАТО повідомили, що низка партнерів передадуть Україні ракети ППО з власних запасів, щоби подолати дефіцит постачання з США.

Днями посол України при НАТО назвала шість країн, що найбільше допомогли у закупівлі зброї в США.