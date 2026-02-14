Зеленский наехал на Орбана, который "увеличивает свой живот", и напомнил о танках в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский снова повысил градус противостояния с венгерским лидером из-за непонимания правительством российской угрозы.

Эти заявления прозвучали в выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент Европейской правды.

Президент, среди прочего, напомнил, что благодаря пожертвованию украинских воинов государства Европы могут наслаждаться мирной жизнью.

"Именно украинцы держат европейский фронт. За нашим народом стоит независимая Польша и свободные страны Балтии", – напомнил он, отметив, что не все в Европе это поняли.

"Один Виктор может думать о том, как вырастить себе живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить российские танки, которые могут вернуться на улицы Будапешта", – заявил президент.

Как известно, за последние годы премьер Венгрии Виктор Орбан, который долгое время сохранял хорошую физическую форму – существенно набрал вес.

Владимир Зеленский, впрочем, напомнил, что Украина хотела бы завершить эту войну. "Ни один из наших людей не выбирает быть таким героем. Украина не выбирала эту войну... Украинцы – это люди, а не терминаторы. Наши люди тоже погибают", – подчеркнул он.

Ранее Зеленский и Рютте рассказали в Мюнхене, какую цель ставит Россия сейчас в "мирных" переговорах.

Также Зеленский рассказал в Мюнхене, как ракеты ПВО пришли в Украину из ЕС прямо перед атакой 12 февраля.