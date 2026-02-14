Укр Рус Eng

Орбан відповів на нові випади Зеленського у Мюнхені

Новини — Субота, 14 лютого 2026, 16:52 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на нові випади проти нього з боку президента України Володимира Зеленського та дорікнув за перехід на особистості. 

Як повідомляє "Європейська правда", заява угорського прем’єра з’явилась в його X невдовзі після панельної дискусії за участі Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, де він гостро покритикував Орбана. 

"Дорогий Володимире, дякую за ще одну промову на підтримку вступу України у ЄС. Це дуже допоможе угорцям краще розібратися у ситуації. Але дещо ви не розумієте: це дебати не про мене і не про вас. Це про майбутнє Угорщини, України і Європи. І саме тому ви не можете бути членом ЄС", – заявив Орбан. 

Зеленський, виступаючи у Мюнхені, наїхав на Орбана словами про те, що він "відрощує живіт" і не турбується безпековими викликами для Європи, нагадавши про радянські танки в Будапешті.

Раніше цього  тижня після публікації Politico про ідею "вступу в ЄС авансом" для України і про те, як планують вирішувати проблему з угорським вето, Орбан заявив, що Брюссель і Україна "оголосили війну" Будапешту і закликав угорців "рятувати країну" на виборах. 

