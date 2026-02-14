Орбан ответил на новые выпады Зеленского в Мюнхене

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на новые выпады против него со стороны президента Украины Владимира Зеленского и упрекнул за переход на личности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление венгерского премьера появилось в его X вскоре после панельной дискуссии с участием Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, где он остро покритиковал Орбана.

"Дорогой Владимир, спасибо за еще одну речь в поддержку вступления Украины в ЕС. Это очень поможет венграм лучше разобраться в ситуации. Но кое-что вы не понимаете: это дебаты не обо мне и не о вас. Это о будущем Венгрии, Украины и Европы. И именно поэтому вы не можете быть членом ЕС", – заявил Орбан.

Dear Volodimir @ZelenskyyUa,



Thank you for yet another campaign speech in support of Ukraine’s accession to the European Union. It will greatly help Hungarians see the situation more clearly.



There is, however, something you misunderstand: this debate is not about me and it is… https://t.co/2xixBgMcnu – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 14, 2026

Зеленский, выступая в Мюнхене, наехал на Орбана словами о том, что он "отращивает живот" и не беспокоится о вызовах для безопасности Европы, напомнив о советских танках в Будапеште.

Ранее на этой неделе после публикации Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и о том, как планируют решать проблему с венгерским вето, Орбан заявил, что Брюссель и Украина "объявили войну" Будапешту и призвал венгров "спасать страну" на выборах.