Укр Рус Eng

Орбан ответил на новые выпады Зеленского в Мюнхене

Новости — Суббота, 14 февраля 2026, 16:52 — Мария Емец

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на новые выпады против него со стороны президента Украины Владимира Зеленского и упрекнул за переход на личности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление венгерского премьера появилось в его X вскоре после панельной дискуссии с участием Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, где он остро покритиковал Орбана.

"Дорогой Владимир, спасибо за еще одну речь в поддержку вступления Украины в ЕС. Это очень поможет венграм лучше разобраться в ситуации. Но кое-что вы не понимаете: это дебаты не обо мне и не о вас. Это о будущем Венгрии, Украины и Европы. И именно поэтому вы не можете быть членом ЕС", – заявил Орбан.

Зеленский, выступая в Мюнхене, наехал на Орбана словами о том, что он "отращивает живот" и не беспокоится о вызовах для безопасности Европы, напомнив о советских танках в Будапеште.

Ранее на этой неделе после публикации Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и о том, как планируют решать проблему с венгерским вето, Орбан заявил, что Брюссель и Украина "объявили войну" Будапешту и призвал венгров "спасать страну" на выборах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Орбан Зеленский
Реклама: