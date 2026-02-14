Прем'єр Хорватії: швидкий вступ в ЄС зачепить не тільки Україну, це рішення ще не кінцеве

Очільник уряду Хорватії Андрей Пленкович вважає, що розробка нового підходу щодо вступу України в ЄС є можливою, але не можна недооцінювати складність цього процесу.

Про це він заявив на "Українському ланчі", який організував у рамках Мюнхенської безпекової конференції фонд Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи заяву Єврокомісарки Кос про те, що Європа має розробити новий підхід до розширення, щоби зробити можливим швидкий "геополітичний" вступ України в ЄС.

"Але для цього потрібно прийняти політичне рішення. І це буде реально прорив, рішення з великим значенням, бо воно буде не про Україну. Бо якщо буде запроваджений "прискорений підхід", то це відкриє дискусію щодо всіх інших країн-кандидатів", – заявив Пленкович.

Також він пояснив, що вступ України і ще кількох країн вплине на європейські процеси ухвалення рішень ("Україна – дуже велика країна, трохи менша за Іспанію у сенсі голосів" – додав Пленкович). Крім того, необхідно врахувати вплив України на бюджет ЄС та ключові європейські фонди.

"Більшість держав-членів підтримує вступ, але ми повинні зробити це технічно обережно, щоб не створити в ЄС великий дисбаланс", – заявив прем'єр Хорватії.

"Креативний підхід, який дозволить це зробити – можливий, але я зазначаю, що це надзвичайно складний і тонкий процес. Не можна сприймати, ніби рішення вже у кишені, на етапі, коли є лише обговорення у ЗМІ або навіть якісь перші драфти документів", – пояснив Андрей Пленкович.

Як повідомлялося, у суботу на "українському ланчі" Єврокомісарка Кос не виключила вступ України у ЄС в 2027 році, якщо вдасться знайти прийнятний шлях.

Також німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявляв, що домовленість про дату вступу України в ЄС є можливою.

Про заплановану схему швидкого розширення читайте у статті "Що стоїть за розмовами про 2027 рік та "часткове" членство України".