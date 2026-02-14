Премьер Хорватии: скорое вступление в ЕС затронет не только Украину, решение не окончательное

Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович считает, что разработка нового подхода по вступлению Украины в ЕС возможна, но нельзя недооценивать сложность этого процесса.

Об этом он заявил на "Украинском ланче", который организовал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности фонд Виктора Пинчука, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя заявление Еврокомиссара Кос о том, что Европа должна разработать новый подход к расширению, чтобы сделать возможным быстрое "геополитическое" вступление Украины в ЕС.

"Но для этого нужно принять политическое решение. И это будет реально прорыв, решение с большим значением, потому что оно будет не об Украине. Потому что если будет введен "ускоренный подход", то это откроет дискуссию относительно всех других стран-кандидатов", – заявил Пленкович.

Также он пояснил, что вступление Украины и еще нескольких стран повлияет на европейские процессы принятия решений ("Украина – очень большая страна, чуть меньше Испании в смысле голосов" – добавил Пленкович). Кроме того, необходимо учесть влияние Украины на бюджет ЕС и ключевые европейские фонды.

"Большинство государств-членов поддерживает вступление, но мы должны сделать это технически осторожно, чтобы не создать в ЕС большой дисбаланс", – заявил премьер Хорватии.

"Креативный подход, который позволит это сделать – возможен, но я отмечаю, что это чрезвычайно сложный и тонкий процесс. Нельзя воспринимать, будто решение уже в кармане, на этапе, когда есть только обсуждение в СМИ или даже какие-то первые драфты документов", – пояснил Андрей Пленкович.

Как сообщалось, в субботу на "украинском ланче" Еврокомиссар Кос не исключила вступление Украины в ЕС в 2027 году, если удастся найти приемлемый путь.

Также немецкий министр обороны Борис Писториус заявлял, что договоренность о дате вступления Украины в ЕС является возможной.

О запланированной схеме быстрого расширения читайте в статье"Что стоит за разговорами о 2027 году и „частичном" членстве Украины".