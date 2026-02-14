Зеленский надеется, что переговоры не затормозятся из-за изменений со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что переговорный процесс с участием США и РФ относительно потенциального прекращения войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментируя вопрос о переговорном процессе и ожиданиях, Зеленский напомнил, что неожиданностью стала замена со стороны РФ лидера группы.

"Я думаю, что они хотят отложить принятие решений. Но, возможно, я несколько пессимистично настроен. Тем не менее, мы рассчитываем на американскую сторону, что мы будем продолжать и не позволим россиянам отложить или начать переговоры с самого начала, поскольку изменилась группа. Я думаю, что это будет большая ошибка. Я также надеюсь, что американцы не позволят россиянам таким образом играть с ними", – сказал президент Украины.

Относительно "военного" блока переговоров Зеленский отметил, что должны согласовывать детали работы мониторинговой миссии, которая будет следить за режимом тишины, и вопросы обмена военнопленными.

Во время панельной дискуссии ранее в субботу президент Украины и генсек НАТО скептически оценили намерения РФ вести реальные переговоры, и предостерегли Запад от ошибки в его оценке.

Новые переговоры по Украине планируют в Женеве, куда РФ хочет послать Мединского. На днях Умеров раскрыл состав делегации Украины на этой встрече.