Зеленський каже, що рішення про відмову у Taurus ще не ухвалене

Президент Володимир Зеленський вважає, відсутність далекобійних ракет Taurus у німецькій допомозі не означає, що такого постачання не буде

Про це він заявив на пресконференції в Мюнхені, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент підтвердив, що наразі Німеччина дійсно не зважилася на постачання "Таурусів", але вважає, що зарано ставити крапку.

"Рішення немає. Але і війна ще не закінчилася", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна отримує від Берліну іншу допомогу для ЗСУ.

"Лише вчора ми відкрили лінію спільного військового виробництва. Ми почали будувати дрони, і ці дрони вже надійшли на фронт", – навів він приклад. "Ми дійсно не отримали рішення про ракети "Taurus" від німецької сторони, буду чесним з вами, але я повинен шукати баланс", – пояснив він.

У січні 2026 року німецький Бундесрат закликав посилити підтримку України, "де це необхідно", йшлося про те, щоби передати Києву далекобійні ракети Taurus.

У Бундестазі, також у січні, закликали передати Україні більше ППО і ракети Taurus.

