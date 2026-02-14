Зеленский говорит, что решение об отказе в Taurus еще не принято
Президент Владимир Зеленский считает, отсутствие дальнобойных ракет Taurus в немецкой помощи не означает, что такой поставки не будет
Об этом он заявил на пресс-конференции в Мюнхене, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Президент подтвердил, что пока Германия действительно не решилась на поставку "Таурусов", но считает, что рано ставить точку.
"Решения нет. Но и война еще не закончилась", – отметил он.
Зеленский отметил, что Украина получает от Берлина другую помощь для ВСУ.
"Только вчера мы открыли линию совместного военного производства. Мы начали строить дроны, и эти дроны уже поступили на фронт", – привел он пример. "Мы действительно не получили решение о ракетах „Taurus" от немецкой стороны, буду честным с вами, но я должен искать баланс", – пояснил он.
В январе 2026 года немецкий Бундесрат призвал усилить поддержку Украины, "где это необходимо", речь шла о том, чтобы передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
В Бундестаге, также в январе, призвали передать Украине больше ПВО и ракеты Taurus.
