Зеленский говорит, что решение об отказе в Taurus еще не принято

Президент Владимир Зеленский считает, отсутствие дальнобойных ракет Taurus в немецкой помощи не означает, что такой поставки не будет

Об этом он заявил на пресс-конференции в Мюнхене, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент подтвердил, что пока Германия действительно не решилась на поставку "Таурусов", но считает, что рано ставить точку.

"Решения нет. Но и война еще не закончилась", – отметил он.

Зеленский отметил, что Украина получает от Берлина другую помощь для ВСУ.

"Только вчера мы открыли линию совместного военного производства. Мы начали строить дроны, и эти дроны уже поступили на фронт", – привел он пример. "Мы действительно не получили решение о ракетах „Taurus" от немецкой стороны, буду честным с вами, но я должен искать баланс", – пояснил он.

В январе 2026 года немецкий Бундесрат призвал усилить поддержку Украины, "где это необходимо", речь шла о том, чтобы передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

В Бундестаге, также в январе, призвали передать Украине больше ПВО и ракеты Taurus.

