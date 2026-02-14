Зеленський про швидкий вступ України у ЄС: якщо цього не буде, Росія зірве наше членство

Президент України Володимир Зеленський вважає, що фіксація дати вступу України в ЄС важлива для подолання російського впливу на Європу у рамках звичайного вступного процесу.

Про це він заявив на пресконференції у Мюнхені, відповідаючи на запитання іноземних медіа про вимоги України визначити дату вступу в ЄС.

Зеленський наголосив, що наразі, попри повідомлення у медіа про 1 січня 2027 року, Україна насправді не має наперед визначеної дати вступу, а 2027 рік (але не конкретно 1 січня) з'явився як імовірний термін готовності України.

"Ми ведемо переговори про цю дату. Ми підкреслили, що технічно Україна має бути готова у 2027 році. Моя команда має підготуватися; уряд, парламент, вони мають підготувати все", – пояснив він.

Зеленський повторив свою вимогу про те, щоби була визначена дата у принципі, а яка саме – необхідно узгодити з ЄС. "Дата вступу залежить від діалогу з 27 членами, але нам потрібна (документально зафіксована) дата", – сказав він. Зокрема, узгоджена з ЄС дата може бути прописана у мирній угоді.

Президент переконаний, що у разі, якщо цей план не буде здійснений – це створить значні проблеми через те, що Росія у разі підписання мирної угоди спрямує зусилля на зрив вступу України в ЄС.

"Якщо ми не матимемо дати в документі, я думаю, що Росія заблокує наше членство в майбутньому. Вони зроблять це – можливо, за допомогою однієї з країн, і це буде проблемою для всіх нас – для України та Європи", – пояснив президент.

Як повідомлялося, у суботу на "українському ланчі" Єврокомісарка Кос не виключила вступ України у ЄС в 2027 році, якщо вдасться знайти прийнятний шлях.

Також німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявляв, що домовленість про дату вступу України в ЄС є можливою.

Про заплановану схему швидкого розширення читайте у статті "Що стоїть за розмовами про 2027 рік та "часткове" членство України".