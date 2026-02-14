Зеленский о скором вступлении Украины в ЕС: если этого не будет, Россия сорвет наше членство

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что фиксация даты вступления Украины в ЕС важна для преодоления российского влияния на Европу в рамках обычного вступительного процесса.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Мюнхене, отвечая на вопросы иностранных медиа о требованиях Украины определить дату вступления в ЕС.

Зеленский отметил, что сейчас, несмотря на сообщения в медиа о 1 января 2027 года, Украина на самом деле не имеет заранее определенной даты вступления, а 2027 год (но не конкретно 1 января) появился как вероятный срок готовности Украины.

"Мы ведем переговоры об этой дате. Мы подчеркнули, что технически Украина должна быть готова в 2027 году. Моя команда должна подготовиться; правительство, парламент, они должны подготовить все", – пояснил он.

Зеленский повторил свое требование о том, чтобы была определена дата в принципе, а какая именно – необходимо согласовать с ЕС. "Дата вступления зависит от диалога с 27 членами, но нам нужна (документально зафиксированная) дата", – сказал он. В частности, согласованная с ЕС дата может быть прописана в мирном соглашении.

Президент убежден, что в случае, если этот план не будет осуществлен – это создаст значительные проблемы из-за того, что Россия в случае подписания мирного соглашения направит усилия на срыв вступления Украины в ЕС.

"Если мы не будем иметь даты в документе, я думаю, что Россия заблокирует наше членство в будущем. Они сделают это – возможно, с помощью одной из стран, и это будет проблемой для всех нас – для Украины и Европы", – пояснил президент.

Как сообщалось, в субботу на "украинском ланче" Еврокомиссар Кос не исключила вступление Украины в ЕС в 2027 году, если удастся найти приемлемый путь.

Также немецкий министр обороны Борис Писториус заявлял, что договоренность о дате вступления Украины в ЕС является возможной.

О запланированной схеме быстрого расширения читайте в статье"Что стоит за разговорами о 2027 году и „частичном" членстве Украины".