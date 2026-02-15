Зеленський подякував Орбану: він робить нас кращими

Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки подякував прем’єр-міністру Віктору Орбану за те, що він підштовхує Європу бути кращою.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський сказав на церемонії вручення Премії імені Евальда фон Кляйста.

Президент України отримав премію імені Евальда фон Кляйста, яку цього року Мюнхенська конференція з безпеки присудила "сміливому українському народу".

Під час церемонії вручення нагороди Зеленський звернувся до лідерів країн-партнерів зі словами подяки за підтримку України.

У цьому переліку український президент згадав і прем’єра Угорщини. Зеленський назвав його "Віктором", заявивши, що він мотивує всіх в Європі ставати кращими, аби не перетворитися на нього.

"І я навіть хочу подякувати Віктору. Ви всі знаєте, кого я маю на увазі, бо по-своєму він підштовхує всіх нас в Європі бути кращими. Кращими, хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими, як він, людиною, яка неначе забула про значення слова сором", – сказав Зеленський.

Як писали напередодні, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на нові випади проти нього з боку президента України Володимира Зеленського та заявив, що Україна не може бути членом ЄС.

Перед цим президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Мюнхені, наїхав на Орбана словами про те, що він "відрощує живіт" і не турбується безпековими викликами для Європи, нагадавши про радянські танки в Будапешті.