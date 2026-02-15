Зеленский поблагодарил Орбана: он делает нас лучше

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности поблагодарил премьер-министра Виктора Орбана за то, что он подталкивает Европу быть лучше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал на церемонии вручения Премии имени Эвальда фон Кляйста.

Президент Украины получил премию имени Эвальда фон Кляйста, которую в этом году Мюнхенская конференция по безопасности присудила "смелому украинскому народу".

Во время церемонии вручения награды Зеленский обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины.

В этом списке украинский президент упомянул и премьера Венгрии. Зеленский назвал его "Виктором", заявив, что он мотивирует всех в Европе становиться лучше, чтобы не превратиться в него.

"И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше, хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", – сказал Зеленский.

Как писали накануне, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на новые выпады против него со стороны президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что Украина не может быть членом ЕС.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене, наехал на Орбана словами о том, что он "отращивает живот" и не беспокоится о вызовах безопасности для Европы, напомнив о советских танках в Будапеште.