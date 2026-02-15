В Ірані заявили про готовність до ядерної угоди зі США, якщо Вашингтон скасує санкції

Заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі заявив, що його країна готова піти на компроміси для досягнення ядерної угоди зі США, якщо американці погодяться обговорити скасування санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", іранський посадовець заявив в інтерв’ю BBC.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі заявив, що "м'яч перебуває на полі Америки", і американці мають показати свою готовність домовлятися.

"Ми готові обговорити це та інші питання, пов’язані з нашою програмою, якщо вони будуть готові говорити про санкції", – сказав Тахт-Раванчі в інтерв’ю BBC.

Він не уточнив, чи означає це скасування всіх, чи деяких санкцій.

На запитання про те, чи погодиться Іран позбутися своїх запасів з понад 400 кг високозбагаченого урану, Тахт-Раванчі сказав, що "занадто рано говорити про те, що станеться в ході переговорів".

Як відомо, Сполучені Штати наполягають на тому, щоб Іран повністю зупинив збагачення урану, тоді як Тегеран називає це "червоною лінією" у переговорах.

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував Ірану застосуванням військової сили, якщо сторони не досягнуть ядерної угоди.

14 лютого Трамп заявив, що зміна режиму в Ірані "була б найкращим, що могло б статися". Він також підтвердив, що найбільший у світі авіаносець USS Gerald R Ford відправляється на Близький Схід на випадок, якщо переговори між США та Іраном не приведуть до укладення угоди.

Нагадаємо, 6 лютого в Омані пройшли переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми.

Перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.