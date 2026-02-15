В Иране заявили о готовности к ядерному соглашению с США, если Вашингтон отменит санкции

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна готова пойти на компромиссы для достижения ядерного соглашения с США, если американцы согласятся обсудить отмену санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", иранский чиновник заявил в интервью BBC.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что "мяч находится на поле Америки", и американцы должны показать свою готовность договариваться.

"Мы готовы обсудить этот и другие вопросы, связанные с нашей программой, если они будут готовы говорить о санкциях", – сказал Тахт-Раванчи в интервью BBC.

Он не уточнил, означает ли это отмену всех или некоторых санкций.

На вопрос о том, согласится ли Иран избавиться от своих запасов из более чем 400 кг высокообогащенного урана, Тахт-Раванчи сказал, что "слишком рано говорить о том, что произойдет в ходе переговоров".

Как известно, Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Иран полностью прекратил обогащение урана, тогда как Тегеран называет это "красной линией" в переговорах.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану применением военной силы, если стороны не достигнут ядерного соглашения.

14 февраля Трамп заявил, что смена режима в Иране "была бы лучшим, что могло бы случиться". Он также подтвердил, что крупнейший в мире авианосец USS Gerald R Ford отправляется на Ближний Восток на случай, если переговоры между США и Ираном не приведут к заключению соглашения.

Напомним, 6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе.

Перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.