Рубіо запевнив міністрів G7, що США залишаються у переговорному процесі щодо України

Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 у Мюнхен запевнив їх, що Вашингтон продовжить свою участь у переговорах щодо припинення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Держдепу США.

На полях Мюнхенської конференції з безпеки Рубіо взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи", на якій вони обговорили поточні конфлікти, що загрожують миру та стабільності в Африці, Європі та на Близькому Сході, а також виклики регіональній безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі.

"Держсекретар США підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів сприяти стабільності у Венесуелі та вести переговори щодо припинення російсько-української війни. Держсекретар Рубіо та його колеги підтвердили важливість зміцнення співпраці G7 для подолання глобальних загроз міжнародному миру та безпеці", – повідомили у Держдепі.

Зазначимо, що минулого тижня Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами заявив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

13 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський має "рухатися" і укласти угоду щодо завершення війни, інакше він "упустить чудову нагоду".

Сам держсекретар США Марко Рубіо під час своєї промови на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу вранці намагався заспокоїти європейських союзників щодо прихильності Вашингтона до Європи, одночасно попередивши, що лідери континенту повинні повернутися до традицій і цінностей, які вони поділяють із США.

Його виступ мав набагато поміркованіший тон, ніж висловлювання віцепрезидента США Джей Ді Вена роком раніше.