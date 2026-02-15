Рубио заверил министров G7, что США остаются в переговорном процессе по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с министрами иностранных дел стран G7 в Мюнхене заверил их, что Вашингтон продолжит свое участие в переговорах по прекращению войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Госдепа США.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности Рубио принял участие во встрече министров иностранных дел "Группы семи", на которой они обсудили текущие конфликты, угрожающие миру и стабильности в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, а также вызовы региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии.

"Госсекретарь США подтвердил обязательства Соединенных Штатов содействовать стабильности в Венесуэле и вести переговоры о прекращении российско-украинской войны. Госсекретарь Рубио и его коллеги подтвердили важность укрепления сотрудничества G7 для преодоления глобальных угроз международному миру и безопасности", – сообщили в Госдепе.

Отметим, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами заявил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.

13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен "двигаться" и заключить соглашение о завершении войны, иначе он "упустит прекрасную возможность".

Сам госсекретарь США Марко Рубио во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу утром пытался успокоить европейских союзников относительно приверженности Вашингтона Европе, одновременно предупредив, что лидеры континента должны вернуться к традициям и ценностям, которые они разделяют с США.

Его выступление было гораздо более умеренным по тону, чем высказывания вице-президента США Джей Ди Вена годом ранее.