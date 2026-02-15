Глава МЗС Польщі розкритикував адміністрацію Трампа за втручання у вибори

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував рішення президента США Дональда Трампа підтримати кандидатуру Кароля Навроцького на президентських виборах у 2025 році.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на панельній дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Під час панельної дискусії Сікорський коментував тему фінансування адміністрацією США аналітичних центрів та благодійних організацій, які відповідають політиці президента Дональда Трампа Make America Great Again".

Глава польського МЗС зазначив, що раніше існувала негласна згода не втручатися я в політичні суперечки союзників, однак Трамп порушив це правило, коли підтримав кандидатуру Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі.

"Раніше ми не втручалися, але втручалися в ім'я демократії в політику автократії, а зараз все навпаки. Це абсолютно обурливо. І в Польщі, наприклад, це ірраціонально", – заявив Сікорський.

Він зазначив, Польща протягом багатьох років була найбільш проамериканською країною в Європі.

"Сполучені Штати (під час виборів – ред.) мали чудову ситуацію, в якій уряд і опозиція змагалися за те, хто буде більш проамериканським. Коли ви починаєте вибирати сторони, починається інша динаміка", – зазначив він.

Міністр закордонних справ Польщі також згадав про торішню промову віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки, у якій він критикував Європу за обмеження свободи слова та цензуру. Сікорський нагадав, що обмеження для ультраправих у європейських державах існують з низки причин.

"У Європі, з важливих історичних причин, наприклад у Польщі, підтримка фашизму та комунізму заборонена з дуже важливих історичних причин. Ми віримо у свободу слова з відповідальністю. А те, що сталося тут рік тому, полягало в тому, що віцепрезидент Сполучених Штатів сказав нам, що наша концепція свободи слова є цензурою, а я просто не можу цього прийняти", – сказав Сікорський.

За його словами, нав’язування американської позиції європейцям є неприпустимим.

"Складність, з якою ми зараз боремося, полягає в тому, що одна сторона Атлантики намагається нав'язати свої цінності іншій стороні, і це неприпустимо", – додав він.

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. Документ містить критику Європейського Союзу, зокрема за "цензурування свободи слова та придушення політичної опозиції".

Американські посадовці неодноразово співпрацювали з ультраправими партіями в Європі, які, на їхню думку, є мішенню для "цензури" від європейських урядів. Зазначимо, що президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах, які відбудуться у квітні.