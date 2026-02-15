Глава МИД Польши раскритиковал администрацию Трампа за вмешательство в выборы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал решение президента США Дональда Трампа поддержать кандидатуру Кароля Навроцкого на президентских выборах в 2025 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время панельной дискуссии Сикорский комментировал тему финансирования администрацией США аналитических центров и благотворительных организаций, которые соответствуют политике президента Дональда Трампа "Make America Great Again".

Глава польского МИД отметил, что ранее существовало негласное соглашение не вмешиваться в политические споры союзников, однако Трамп нарушил это правило, поддержав кандидатуру Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше.

"Раньше мы не вмешивались, но вмешивались во имя демократии в политику автократии, а сейчас все наоборот. Это абсолютно возмутительно. И в Польше, например, это иррационально", – заявил Сикорский.

Он отметил, что Польша на протяжении многих лет была самой проамериканской страной в Европе.

"Соединенные Штаты (во время выборов – ред.) имели прекрасную ситуацию, в которой правительство и оппозиция соревновались за то, кто будет более проамериканским. Когда вы начинаете выбирать стороны, начинается другая динамика", – отметил он.

Министр иностранных дел Польши также упомянул о прошлогодней речи вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он критиковал Европу за ограничение свободы слова и цензуру. Сикорский напомнил, что ограничения для ультраправых в европейских государствах существуют по ряду причин.

"В Европе, по важным историческим причинам, например в Польше, поддержка фашизма и коммунизма запрещена по очень важным историческим причинам. Мы верим в свободу слова с ответственностью. А то, что произошло здесь год назад, заключалось в том, что вице-президент Соединенных Штатов сказал нам, что наша концепция свободы слова является цензурой, а я просто не могу это принять", – сказал Сикорский.

По его словам, навязывание американской позиции европейцам недопустимо.

"Сложность, с которой мы сейчас боремся, заключается в том, что одна сторона Атлантики пытается навязать свои ценности другой стороне, и это недопустимо", – добавил он.

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. Документ содержит критику Европейского Союза, в частности за "цензуру свободы слова и подавление политической оппозиции".

Американские чиновники неоднократно сотрудничали с ультраправыми партиями в Европе, которые, по их мнению, являются мишенью для "цензуры" со стороны европейских правительств. Отметим, что президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, которые состоятся в апреле.