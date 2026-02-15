Глава Єврокомісії обговорила санкції проти РФ із сенаторами США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з двопартійною делегацією США санкції проти Росії на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", вона повідомила на платформі X.

Фон дер Ляєн заявила, що санкції проти Росії працюють найкраще тоді, коли вони скоординовані між ЄС та США.

"Зараз саме час підвищити вартість війни для Росії як ніколи раніше. Щоб привести Путіна за стіл переговорів зі справжніми намірами", – написала фон дер Ляєн..

Вона заявила, що запропонована Єврокомісією у 20-му пакеті санкцій повна заборона морських послуг має працювати за умови тісної координації зі США та інших партнерів по G7.

Як повідомлялося раніше, Греція і Мальта стали головною перешкодою на шляху пропозиції ЄС замінити обмеження на ціну російської нафти забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.

Як повідомляла "Європейська правда", оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.

Відомо, що Франція наполягала, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".

Ухвалити пакет санкцій планують 24 лютого, на четверту річницю повномасштабної війни Росії проти України.