Глава Еврокомиссии обсудила санкции против РФ с сенаторами США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с двухпартийной делегацией США санкции против России на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сообщила на платформе X.

Фон дер Ляйен заявила, что санкции против России работают лучше всего тогда, когда они скоординированы между ЕС и США.

"Сейчас самое время повысить стоимость войны для России как никогда ранее. Чтобы привести Путина за стол переговоров с реальными намерениями", – написала фон дер Ляйен.

Она заявила, что предложенный Еврокомиссией в 20-м пакете санкций полный запрет морских услуг должен работать при условии тесной координации с США и другими партнерами по G7.

Как сообщалось ранее, Греция и Мальта стали главным препятствием на пути предложения ЕС заменить ограничения на цену российской нефти запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива.

Как сообщала "Европейская правда", обнародование Европейской комиссией содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России несколько задержалось из-за дискуссий вокруг предложения полного запрета предоставления морских услуг в портах ЕС всем судам, транспортирующим российскую нефть.

Известно, что Франция настаивала, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".

Принять пакет санкций планируют 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабной войны России против Украины.