Президент Латвії: держави-члени не готові назвати дату вступу України до Євросоюзу

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що між державами-членами ЄС не має згоди щодо конкретної дати вступу України до ЄС, яка може бути закріплена у потенційній мирній угоді.

Про це, як пише "Європейська правда", він під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Рінкевичс заявив, що не бачить в усіх країнах-членах ЄС готовності погодитися на конкретну дату для вступу України, але блок може знайти вирішення для цього.

"З нашої точки зору, так, ми хочемо, щоб Україна якомога швидше стала частиною ЄС, але ЄС завжди був дуже креативним, коли це було дійсно потрібно. І ми можемо знайти формулу, яка, ймовірно, нам підійде", – сказав він.

Президент Латвії висловив переконання, що конкретна дата членства України в ЄС пов’язана з мирною угодою, яка, на його думку, є недосяжною найближчим часом.

"Я не бачу, що Росія збирається рухатися. А якщо Росія не рухається, то ми не матимемо угоди. Якщо Росія не рухається, то ми маємо вирішити, якщо є країна, яка перебуває у стані війни, що ми будемо робити з розширенням Європи. Тож чи можемо ми сьогодні назвати конкретну дату, наприклад 27 листопада?", – заявив латвійський президент.

Рінкевичс заявив, що, на його думку, війна не завершиться у 2026 році, але він хотів би помилятися.

"Чесно кажучи, на цю мить я не можу уявити, що ми укладемо угоду у 2026 році.Якщо я помиляюся, я з радістю визнаю це всюди", – сказав він.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос не виключила вступ України у ЄС в 2027, зазначивши, що потрібно знайти відповідні шляхи.

Раніше у Мюнхені міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що домовленості про швидкий вступ до ЄС реальні.

Нещодавно опитування показало, що підтримка українцями вступу в ЄС різко зросла.

Про заплановану схему швидкого розширення читайте у статті "Що стоїть за розмовами про 2027 рік та "часткове" членство України"