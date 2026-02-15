Зеленський: наша найбільша поступка – це те, що Путін не у в'язниці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ вже пішов на найбільший компроміс щодо Росії, оскільки правитель РФ Владімір Путін та його оточення залишаються на волі.

Про це, як пише "Європейська правда, Зеленський сказав у інтерв’ю Politico.

Зеленський сказав, що отримує сигнали від США та американського президента про необхідність компромісу з Росією.

"З американської сторони, від президента Трампа, надходять сигнали, що зараз час для компромісів, що можна зробити кілька кроків вперед. Ми пішли на багато компромісів. Путін і його друзі не сидять у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який вже пішов світ", – заявив український президент.

Зеленський також сказав, що Трамп пропонував укласти перемир’я та тимчасово заморозити війну. Україна погоджувалася на беззастережне припинення вогню, але Путін від нього відмовився, додав він.

За словами Зеленського, так триватиме доти, доки на очільника Кремля не чинитимуть реальний тиск.

"Звичайно, він відмовиться…сьогодні одна причина, завтра інша причина і так далі. Нам потрібно чинити на нього тиск…Путін припинить цю війну, якщо на нього буде чинитися реальний тиск", – сказав президент.

Нагадаємо, у п’ятницю Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечними пропозиції для України вийти з Донеччини – зокрема через те, що, на його переконання, реальні амбіції РФ досі виходять за межі володіння цим регіоном.

Зеленський також висловив сподівання, що переговорний процес за участі США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.

Нові тристоронні переговори України, США та Росії щодо України планують провести в Женеві 17-18 лютого, куди РФ хоче послати Мединського. Днями Умєров розкрив склад делегації України на цій зустрічі.