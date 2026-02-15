Зеленский: наша самая большая уступка – это то, что Путин не в тюрьме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир уже пошел на самый большой компромисс в отношении России, поскольку правитель РФ Владимир Путин и его окружение остаются на свободе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал в интервью Politico.

Зеленский сказал, что получает сигналы от США и американского президента о необходимости компромисса с Россией.

"С американской стороны, от президента Трампа, поступают сигналы, что сейчас время для компромиссов, что можно сделать несколько шагов вперед. Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не сидят в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который уже пошел мир", – заявил украинский президент.

Зеленский также сказал, что Трамп предлагал заключить перемирие и временно заморозить войну. Украина соглашалась на безоговорочное прекращение огня, но Путин от него отказался, добавил он.

По словам Зеленского, так будет продолжаться до тех пор, пока на главу Кремля не будет оказываться реальное давление.

"Конечно, он откажется... сегодня одна причина, завтра другая причина и так далее. Нам нужно оказывать на него давление... Путин прекратит эту войну, если на него будет оказываться реальное давление", – сказал президент.

Напомним, в пятницу Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасными предложения для Украины выйти из Донецкой области – в частности из-за того, что, по его убеждению, реальные амбиции РФ до сих пор выходят за пределы владения этим регионом.

Зеленский также выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ о потенциальном прекращении войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.

Новые трехсторонние переговоры Украины, США и России по Украине планируют провести в Женеве 17-18 февраля, куда РФ хочет послать Мединского. На днях Умеров раскрыл состав делегации Украины на этой встрече.